Прямая трансляция матча "Реал" - "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

Сегодня, в ночь с 10 на 11 декабря, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде (Испания) состоится матч шестого тура общего этапа Лиги чемпионов между местным "Реалом" и английским "Манчестер Сити", передают Vesti.kz.

Где и когда смотреть матч

Встреча команд стартует в 01:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция игры начнётся в 00:50 на телеканале Qazsport. Также просмотр будет доступен на официальном сайте вещателя. Встречу прокомментирую Алимжан Аскар и Димаш Тулегенов.

Статистические факты от ФНК:

команды провели между собой 14 матчей: пять побед "Реала", четыре победы "Манчестер Сити", пять ничьих;

"Реал" выбил "Манчестер Сити" из ЛЧ в прошлом сезоне;

у "Реала" 13 побед в 14 последних домашних матчах группового/общего этапа ЛЧ;

Килиан Мбаппе забил семь голов в семи матчах против "Манчестер Сити";

"Ман Сити" выиграл шесть из последних семи матчей группового/общего этапа ЛЧ против испанских команд;

Эрлинг Холанн забил девять голов в девяти предыдущих матчах против испанских клубов в ЛЧ.

Турнирное положение команд перед очной встречей

После пяти сыгранных туров "Реал" под руководством Хаби Алонсо занимает шестую строчку в турнирной таблице, набрав 12 очков. "Сити" Хосепа Гвардиолы, в свою очередь, имеет в своём активе лишь 10 баллов и расположился на 12-м месте.

