Президент "Баварии" жестко затроллил Левандовски после победы над "Барселоной"

Президент "Баварии" Герберт Хайнер пошутил над польским футболистом Робертом Левандовски после матча с "Барселоной" в Лиге чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Немецкий клуб дома победил каталонцев (2:0) в рамках второго тура группового этапа.

У Левандовски прервалась голевая серия из пяти матчей подряд. Роберт играл за "Баварию" с 2014 года, а летом перешел в "Барселону".

"Сегодня было видно, что у Роберта "Бавария" в сердце", - сказал Хайнер со смехом.

Напомним, что в следующих матчах группы С встретятся "Бавария" - "Виктория", "Интер" - "Барселона". Обе встречи запланированы на 4 октября.

С результатами других игр второго тура можно ознакомиться здесь.

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