"Бавария" обыграла "Барселону", а "Ливерпуль" оформил первую победу в Лиге чемпионов

Состоялись футбольные матчи первого дня второго тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, "Ливерпуль" на своем поле оказался сильнее "Аякса" - 2:1, одержав этим самым первую победу в группе А. У победителей отличились Мохамед Салах (17-я минута) и Жоэль Матип (89-я). У проигравших гол забил Мохаммед Кудус (27-я).

В группе B "Байер" взял верх над мадридским "Атлетико" - 2:0. Точные удары в активе Роберта Андриха (84-я) и Муссы Диаби (87-я).

В другом матче квартета "Порту" дома был разбит "Брюгге" - 0:4. Забивали Ферран Хутгла (15-я, с пенальти), Камал Сова (47-я), Андреас Сков-Ольсен (52-я) и Антонио Нуса (89-я).

В группе C "Виктория" в Пльзене потерпела поражение от "Интера" - 0:2. Гостям победу принесли Эдин Джеко (20-я) и Дензел Думфрис (70-я).

В другой игре квартета "Бавария" в Мюнхене разобралась с "Барселоной" - 2:0. Оба гола были забиты во втором тайме усилиями Лукаса Эрнандеса (50-я) и Лероя Сане (54-я).

В группе D "Спортинг" в родных стенах победил "Тоттенхэм" - 2:0. Тут все решилось за несколько минут до финального свистка, когда результативными действиями отметились Паулинью (89-я) и Артур Гомес (90+3-я).

В другой игре квартета "Марсель" во Франции проиграл "Айнтрахту" - 0:1. Решающий гол на счету Йеспера Линдстрема (43-я).

Матчи второго игрового дня второго тура пройдут в ночь на 15 сентября.

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