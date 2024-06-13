Предал "Барсу"? Стало известно, за кого болел Месси в финале Лиги чемпионов

Нападающий сборной Аргентины и американского "Интер Майами" Лионель Месси рассказал о том, за кого болел в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2023/24, сообщают Vesti.kz.

Напомним, главный клубный трофей разыграли мадридский "Реал" и дортмундская "Боруссия". Финал прошел на стадионе "Уэмбли" и завершился со счетом 2:0 в пользу "королевского клуба".

"Финал Лиги чемпионов? Да, я, очевидно, болел за "Боруссию" в финале минувшего розыгрыша. Я фанат "Барселоны", и если бы теоретически "Барселона" вышла в финал, болельщики "Реала" тоже поддержали бы соперника, так бывает в футболе", - приводит слова Месси ESPN AR.

Месси - является воспитанником "Барселоны", с которой стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. В 2021 году аргентинец перешел во французский "Пари Сен-Жермен", вместе с которым дважды выиграл чемпионат страны и один раз Суперкубок Франции.

С лета 2023 года Лео выступает за "Интер Майами". Его контракт с американским клубом рассчитан до 2025 года.