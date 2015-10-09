"Позорное судейство": Лапорта резко высказался после вылета "Барселоны"

После вылета "Барселоны" из Лиги чемпионов президент клуба Жоан Лапорта выступил с резким заявлением, передают Vesti.kz.

Он жёстко раскритиковал работу арбитров в противостоянии с "Атлетико", дав понять, что именно судейские решения, по мнению клуба, серьёзно повлияли на итог двухматчевой дуэли.

При этом Лапорта сначала отметил игру соперника, но затем перешёл к жёсткой критике.

"Прежде всего хочу поздравить соперника. Но то, что мы увидели в судействе – и от главного арбитра, и от VAR – это просто позор. Такое недопустимо", – цитирует слова президента Marca.

По словам Лапорты, вопросы возникли не только к ответной игре, но и к первому матчу. В частности, он вспомнил эпизоды с пенальти и удалением, которые, по его мнению, были зафиксированы неправильно:

"В первой встрече нам поставили очевидный пенальти, а затем удалили нашего игрока в ситуации, где максимум была жёлтая карточка – соперник даже не контролировал мяч".

Лапорта также дал понять, что клуб не намерен оставлять ситуацию без реакции. "Барселона" планирует повторно обратиться в УЕФА с официальной жалобой, рассчитывая на разбор спорных эпизодов.

Отметим, что ранее "Барселона" обращалась в УЕФА с просьбой проверить состояние поля перед ответным матчем с "матрасниками", однако никаких нарушений выявлено не было.

"Сине-гранатовые" вылетели из Лиги чемпионов сезона-2025/2026, уступив на стадии 1/4 финала мадридскому "Атлетико" по сумме двух матчей с общим счётом 2:3 (0:2, 2:1).

