Он играет без остановки: Ямаль - самый загруженный подросток мира

Форвард "Барселоны" Ламин Ямаль стал самым загруженным футболистом-подростком в мировом футболе по количеству проведённых минут за последний год, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Международный центр спортивных исследований (CIES).

По данным исследования, 18-летний вингер каталонцев провёл на поле 4873 минуты, опередив всех конкурентов своей возрастной категории.

Второе место занял 19-летний нападающий "Борнмута" Райан, на счету которого 4844 минуты игрового времени. Тройку лидеров замкнул ещё один представитель "Барселоны" — центральный защитник Пау Кубарси, сыгравший 4635 минут за последний год.

В текущем сезоне Ямаль провёл 43 матча во всех турнирах, отметившись 22 голами и 18 результативными передачами. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2031 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в €200 млн.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!