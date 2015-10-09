Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Испания
Сегодня 20:28
 

Он играет без остановки: Ямаль - самый загруженный подросток мира

  Комментарии

Поделиться
©x.com/FCBarcelona

Форвард "Барселоны" Ламин Ямаль стал самым загруженным футболистом-подростком в мировом футболе по количеству проведённых минут за последний год, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Международный центр спортивных исследований (CIES).

Поделиться

Форвард "Барселоны" Ламин Ямаль стал самым загруженным футболистом-подростком в мировом футболе по количеству проведённых минут за последний год, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Международный центр спортивных исследований (CIES).

По данным исследования, 18-летний вингер каталонцев провёл на поле 4873 минуты, опередив всех конкурентов своей возрастной категории.

Второе место занял 19-летний нападающий "Борнмута" Райан, на счету которого 4844 минуты игрового времени. Тройку лидеров замкнул ещё один представитель "Барселоны" — центральный защитник Пау Кубарси, сыгравший 4635 минут за последний год.

В текущем сезоне Ямаль провёл 43 матча во всех турнирах, отметившись 22 голами и 18 результативными передачами. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2031 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в €200 млн.

Лига чемпионов 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   1/4 финала, мужчины
15 апреля 00:00   •   не начат
Атлетико М
Атлетико М
(Мадрид)
- : -
Барселона
Барселона
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Атлетико М
Ничья
Барселона
Проголосовало 328 человек

Реклама

Живи спортом!