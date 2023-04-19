Это похоже на бурный роман с сексом где попало - Уткин о вылете "Наполи" из Лиги чемпионов

Известный российский комментатор Василий Уткин поделился своими мыслями относительно вылета "Наполи" из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала. Команда Лучано Спаллетти по сумме двух игр уступила "Милану", передают Vesti.kz.

Ответная встреча команд прошла в Неаполе и завершилась со счетом 1:1. Первую игру "Милан" выиграл на своем поле - 1:0.

"Насчет Наполи - я бы послушал Спалетти. Тренер, в конце концов, он. Опыт, знание жизни - именно у него.

Как так вышло, он что, правда думал, что 12-13-14 игроков без устали, без выгорания пройдут сезон? Он же очень умный, а главное - ужасно хитрый тренер…

Ну и вот теперь 14 очков отрыва в чемпионате, а полуфинала Лиги чемпионов нет. Вы скажете, он идейно, тактически ничего не придумал? Да нет, там тактически ничего особенного и не было в "Наполи". Качественная база, честно проделанная работа.

Там был кураж.

Надо было его сберечь.

Это очень сложно. Этим так легко увлечься - вместе с командой!

Это же так круто, когда твоя команда вот так вот летает, это же немного похоже на шальные деньги, которые жгут карман, это похоже на бурный роман с сексом где попало, потому что невозможно остановиться, это похоже на кавалерийскую атаку… Впрочем, нынче это уже не жизненный, а чисто киношный образ.

"Наполи" в этом сезоне - это как страсть, из которой не получится семьи на годы.

Мог ли Лучано этим управлять?

А можно ли вообще этим управлять - вот в чем вопрос.

Воображаю, каким кайфом было тренировать "Наполи" в этом сезоне. Тренировать, вместе с ним мечтать, возглавлять, окормлять…

Бл***.

Но не управлять", - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Напомним, что "Милан" в полуфинале встретится с сильнейшим другой четвертьфинальной пары "Бенфика" - "Интер".

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"