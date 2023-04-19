"Милан" выиграл итальянское дерби с "Наполи" и вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов

В Неаполе состоялся ответный матч итальянского дерби в четвертьфинале Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz. "Милан" сыграл вничью с местным "Наполи" во второй встрече и вышел в полуфинал по сумме двух игр.

Встреча команд завершилась со счетом 1:1.

На 22-й минуте французский форвард "Милана" Оливье Жиру не забил пенальти, но он исправил ситуацию еще до перерыва, забив на 43 минуте.

У "Наполи" тоже был шанс пробить 11-метровый на 82 минуте, но грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия не смог сравнять счет. От поражения команду спас нигерийский форвард Виктор Осимхен, отличившийся на третьей добавленной минуте.

"Милан" упустил победу в ответной встрече, но прошел дальше, так как в первом матче на своей арене выиграл со счетом 1:0. В 1/2-й ЛЧ команда сыграет с победителем пары "Бенфика" - "Интер". Итальянцы выиграли первую встречу со счетом 2:0.

Ранее в полуфинал Лиги чемпионов вышел мадридский "Реал", который выбил из борьбы лондонский "Челси".

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