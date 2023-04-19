"Реал" всухую выбил "Челси" и стал первым полуфиналистом Лиги чемпионов

В Лондоне (Англия) состоялся ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором местный "Челси" принимал мадридский "Реал", сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, которые вышли в полуфинал по суммам двух встреч.

Автором обоих голов в матче стал бразильский нападающий "Реала" Родриго. Он вывел свою команду вперед на 58-й минуте, а на 80-й оформил дубль.

Таким образом, "Челси" в двух матчах 1/4 финала не забил ни одного года. В первом матче, который прошел в Испании, "Реал" также одержал победу со счетом 2:0.

Мадридский клуб первым в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов вышел в полуфинал. В полуфинале команда сыграет с победителем пары "Манчестер Сити" - "Бавария". Англичане выиграли первую встречу со счетом 3:0.

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