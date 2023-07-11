Погода и газон. Тренер "Динамо" назвал главные проблемы перед матчем с "Астаной" в Лиге чемпионов

Выездной матч со столичной "Астаной" в первом раунде квалификации Лиги чемпионов будет непростым. Именно так считает главный тренер гостей из тбилисского "Динамо" (Грузия) Георгий Чиабришвили, о чем он сообщил на предматчевой пресс-конференции, передает корреспондент Vesti.kz.

Первая игра между командами пройдет уже завтра, 12 июля, на "Астана Арене". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени. Ответная встреча состоится в Тбилиси 19 июля.

- Какие ожидания от завтрашней игры? Нет тренера, который не ожидал бы победы своей команды. Поэтому мы надеемся на победу.

- В комментариях в интернете грузинские болельщики пишут, что нынешняя "Астана" - не соперник для нынешнего "Динамо". Каково ваше мнение?

- Конечно, если будем проводить параллели, то могу сказать, что мы играем с очень сильной командой.

- Как оцените "Астану"? И есть ли травмированные в составе?

- В команде есть микротравмы. Главная потеря - травма Торнике Киркитадзе. У соперника в составе опытные футболисты, многие из них играют или выступали ранее за национальные сборные своих стран.

- Последние успехи грузинских футболистов, в том числе выступление на молодежном чемпионате Европе, влияют на интерес людей к футболу в целом?

- Да, вы точно заметили, что у нас хорошее время. Многие игроки, которые сейчас успешно играют за основную и молодежную сборные страны, те же Кварацхелия и Мамардашвили, - воспитанники "Динамо". Мы замечаем, что отношение к футболу в стране меняется.

- Станет ли искусственный газон проблемой для "Динамо"?

- Да. И газон, и погода станут проблемой.

- Вы уже успели попробовать бешпармак? Можете сравнить с хинкали?

- Чтобы не опоздать на пресс-конференцию, мы приехали сразу сюда из аэропорта. Поэтому не успели.

- Завтра синоптики прогнозируют 35-38 градусов жары. Насколько это для вас непривычно?

- Для нас эта погода не новость, но в Тбилиси в этом году такой жары нет. Поэтому пока мы не адаптированы.

Ранее о предстоящем матче высказался коллега Чиабришвили, главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян.

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