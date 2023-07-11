Тренер "Астаны" оценил соперника и ответил на вопрос о новичке перед стартом в Лиге чемпионов

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян высказался о предстоящем противостоянии первого квалификационного раунда Лиги чемпионов с тбилисским "Динамо" (Грузия). Первая игра пройдет уже завтра, 12 июля, в Астане, передает корреспондент Vesti.kz.

- Мы ожидаем очень сложный матч. Провели глубокий анализ соперника, команда с серьезным подбором футболистов, недавно выигравшая Суперкубок Грузии. Но в то же время мы играем дома, в городе есть ажиотаж. Поэтому завтра мы создадим не самую приятную атмосферу для соперников. Шансы 50 на 50, но то, что мы играем дома - мы должны побеждать. Скажу, что у "Динамо" очень сильная атакующая группа, и сзади нам нужно сыграть внимательно.

- Есть ли в команде травмированные?

- Что касается матча с "Ордабасы", то это было 6 числа, и уже достаточно дней прошло. Команда практически восстановилась, можно играть.

- У команды была большая серия без поражений до последнего матча. Можно ли сказать, что "Астана" на пике?

- Мы готовили команду психологически и ментально к таким играм. Нам нужно сохранять спокойствие. Надеемся, что завтра у нас будет баланс между атакой и обороной. Самое главное - не потерять голову.

- Говорят о том, что к "Астане" уже присоединился новичок Степан Лончар.

- По поводу заявки ничего сказать не могу. Я его еще не видел, знаю, что он проходил сборы с "Ференцварошем". Надеюсь, что он приедет в хорошем состоянии. Главное, чтобы он как можно быстрее адаптировался, но это не вопрос о завтрашнем дне.

- Используете ли вы в подготовке к матчам какие-то заметки Станимира Стойлова?

- Заметки? Нет (смеется). Нет, мы сейчас проанализировали соперника: увидели сильные и слабые стороны. Конечно, Станимир сделал многое, и в "Астане" его очень любят.

- Александр Заруцкий провел классный матч с "Ордабасы". В чем он уступает Чондричу?

- Шансы 50 на 50. Я не сторонник того, чтобы за день до матча назвать состав. Завтра увидим.

- Вы не опасаетесь недооценки соперника со стороны футболистов?

- Недооценка недопустима. Мы провели теорию, игроки увидели сильные стороны соперника. Все футболисты горят желанием.

- Будут ли еще новички этим летом?

- Мы планировали несколько подписаний. С Лончаром получилось, но сейчас все наши мысли только о завтрашнем матче.

Напомним, что матч между "Астаной" и "Динамо" пройдет в среду, 12 июля, и начнется в 20:00 по столичному времени. Ответный матч запланирован на 19 июля. Победитель противостояния пройдет во второй раунд квалификации, где встретится с загребским "Динамо" (Хорватия), а проигравший отправится во второй отборочный раунд Лиги конференций.

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