"Ордабасы" выдвинули ультиматум в историческом матче в ЛЧ

Ветеран казахстанского футбола и известный функционер Болат Есмагамбетов в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о перспективах шымкентского "Ордабасы" в Лиге чемпионов. Специалист сделал прогноз на его противостояние в дебютном матче и оценил соперника.

В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов "Ордабасы" сыграет с молдавским "Петрокубом". Первый матч в пройдет в Казахстане 9/10 июля, ответный на выезде - 16/17 июля.

"Ордабасы" является чемпионом страны. Эта команда, должна без проблем проходить такого соперника, как "Петрокуб". Молдавский чемпионат всегда был не высокого уровня. Выделялся лишь "Шериф", который за счет легионеров уверенно выигрывал первенство и достойно играл в еврокубках. Сейчас чемпион сменился и мы ничего не знаем о "Петрокубе". Однако, вряд ли это команда, такого же уровня, как "Шериф". Тут заметна большая разница в бюджете, классе и уровне команд. Я считаю, что вылет на этой стадии для "Ордабасы" - будет позором. В таком случае, дно будет пробито. В данной паре, мы ждем уверенного прохода шымкентского клуба. По составу и по игре, они выглядят неплохо", - отметил Есмагамбетов.

В случае успеха - во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов казахстанский клуб сыграет с кипрским АПОЭЛом. В случае неудачи "Ордабасы" отправится в Лигу конференций, а с соперником можно ознакомиться здесь.

Напомним, что "Ордабасы" прошлом сезоне впервые в истории стал чемпионом Казахстана и тем самым получил право выступить в самом престижном клубном турнире.