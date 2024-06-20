С кем сыграет "Ордабасы" в случае вылета из Лиги чемпионов

Шымкентский "Ордабасы" узнал потенциальных соперников в случае вылета из Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Напомним, чемпион Казахстана начнет еврокубковый путь с первого квалификационного раунда, где сыграет с молдавским "Петрокубом". Первый матчи в пройдет в Казахстане 9/10 июля, ответный на выезде - 16/17 июля.

В случае неудачи "Ордабасы" отправится в Лигу конференций, где во втором квалификационном раунде сыграет с проигравшим пары "Клаксвик" (Фарерские острова) – "Дифферданж" (Люксембург).

Но в случае успеха - во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов казахстанкий клуб сыграет с кипрским АПОЭЛом.

"Ордабасы" прошлом сезоне впервые в истории стал чемпионом Казахстана и тем самым получил право выступить в самом престижном клубном турнире.