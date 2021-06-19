Определено время матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

Определено время начало матчей алматинского "Кайрата" в Лиге чемпионов с "Маккаби" из Израиля, сообщает пресс-служба казахстанского клуба.
Первый матч между соперниками, который пройдет 7 июля в Хайфе, начнется в 23:00 по столичному времени.
Ответный матч в Алматы состоится 14 июля и стартует в 20:00.
Добавим, что состав казахстанской команды оказался дороже, чем у соперников, но "Кайрат" не совсем удачно играет с оппонентами из Израиля.
"Кайрат" узнал соперника по старту в Лиге чемпионов
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