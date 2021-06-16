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"Есть хорошие игроки и деньги, но...". В Европе назвали главную проблему "Кайрата" перед первым матчем в ЛЧ

В прошлом сезоне алматинцы проиграли этому клубу.

"Есть хорошие игроки и деньги, но...". В Европе назвали главную проблему "Кайрата" перед первым матчем в ЛЧ
Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
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Журналист популярного албанского сайта Panorama.com.al Илир Цара поделился своим мнением с корреспондентом Vesti.kz о противостоянии "Кайрата" с "Маккаби" из Хайфы в первом раунде Лиги чемпионов. Он назвал главную проблему казахстанского чемпиона.

"Хорошо, что нам не попался "Кайрат" или "Маккаби". Географическое расположение этих команд делает противостояние с ними серьезным испытанием. Мне сложно назвать фаворита этой пары, но казахстанцы проигрывали и албанцам, и израильтянам. У "Кайрата" есть хорошие игроки и большие деньги. Однако результат они не приносят. Есть большие проблемы с реализацией моментов, а если план на игру не работает, то они не могут перестроиться. Не знаю, как "Кайрат" играет сейчас. Возможно, что им удалось наладить свои недочеты и "Маккаби" ждет большой сюрприз. Я не могу назвать фаворита, шансы соперников примерно равны", - отметил Цара.

Напомним, первая встреча алматинского клуба с "Маккаби" пройдет 6-7 июля в Израиле, ответная - 13-14 июля в Алматы. 

"Кайрат" встречался с "Маккаби" в квалификации Лиги Европы-2020/21. Единственный поединок, сыгранный в Израиле, завершился победой хозяев со счетом 2:1.

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Метки:
Кайрат ФК Лига чемпионов

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