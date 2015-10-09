Объявлены официальные цены билетов на игру "Кайрата" против "Реала" в Лиге чемпионов

Стали известны цены на матч "Кайрата" и мадридского "Реала" в рамках общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.
Начало продаж стартует сегодня, 23 сентября, и начнется в 17:00.
Матч пройдет на "Центральном" стадионе Алматы 30 сентября.
Западная трибуна:
1-9 сектора, 1-2 ряд:
30 000 тенге
1-17 сектора:
250 000 тенге
Восточная трибуна:
30-48 сектора:
150 000 тенге
Север/Юг (за воротами)
18-28 сектора, 49-60 сектора:
75 000 тенге
Как покупать билеты и что нужно знать
