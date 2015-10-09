Объявлены официальные цены билетов на игру "Кайрата" против "Реала" в Лиге чемпионов

Стали известны цены на матч "Кайрата" и мадридского "Реала" в рамках общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Начало продаж стартует сегодня, 23 сентября, и начнется в 17:00.

Матч пройдет на "Центральном" стадионе Алматы 30 сентября.

Западная трибуна:

1-9 сектора, 1-2 ряд:

30 000 тенге

1-17 сектора:

250 000 тенге

Восточная трибуна:

30-48 сектора:

150 000 тенге

Север/Юг (за воротами)

18-28 сектора, 49-60 сектора:

75 000 тенге