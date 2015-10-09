Нуралы Алип поддержал "Кайрат" перед битвами со "Спортингом" и "Реалом"

Защитник петербургского "Зенита" и национальной сборной Казахстана Нуралы Алип прокомментировал исторический успех своего родного клуба - алматинского "Кайрата", пробившегося в общий этап Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.
Уже в четверг, 18 сентября, "Кайрат" проведёт выездной матч против лиссабонского "Спортинга", а 30 сентября примет мадридский "Реал" в Алматы.
"Очень рад за команду из Алматы. Это мой бывший клуб. Команда прошла большой путь. Все соперники в квалификационных раундах были достойными. "Кайрат" показал себя с сильной стороны. Абсолютно заслуженно вышли в групповой этап Лиги чемпионов.
Сегодня у них выездной матч в Лиссабоне против "Спортинга". Я обязательно буду смотреть. Желаю "Кайрату" только побед. Если у меня будет возможность, то постараюсь съездить на один матч в Казахстан. В декабре, если не ошибаюсь, могу попробовать попасть на игру", - приводит слова Алипа "Советский спорт".
Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов
На общем этапе турнира алматинский клуб проведет восемь матчей (четыре дома и четыре на выезде).
- 19 сентября: "Спортинг" - "Кайрат" (в 00:00)
- 30 сентября: "Кайрат" - "Реал" (в 21:45)
- 21 октября: "Кайрат" - "Пафос" (в 21:45)
- 6 ноября: "Интер" - "Кайрат" (в 01:00)
- 26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45)
- 9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)
- 20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)
- 29 января: "Арсенал" - "Кайрат" ( в 01:00).
