Лига чемпионов
Сегодня 09:20
 

Нойер повторил рекорд Месси в Лиге чемпионов

Мануэль Нойер. ©ФК "Бавария"

Голкипер сборной Германии и капитан мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер сравнялся с достижением аргентинского нападающего Лионеля Месси по числу матчей в стартовом составе одного клуба в Лиге чемпионов, передают Vesti.kz.

Историческое достижение

Нойер принял участие в первом матче 1/4 финала главного еврокубка против "Реала" (2:1), который накануне прошёл на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде (Испания).

Эта встреча стала для немецкого вратаря 136-й в стартовом составе мюнхенского клуба в главном еврокубке. Как сообщает Opta, по этому показателю он сравнялся с Месси, который достиг аналогичной отметки, выступая за каталонскую "Барселону".

До абсолютного рекорда — совсем немного

Абсолютным лидером по количеству матчей в стартовом составе одного клуба в Лиге чемпионов остаётся бывший вратарь "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс — на его счету 149 таких игр.

Карьера и статистика

Нойер выступает за "Баварию" с 2011 года, когда перешёл из "Шальке" за 30 миллионов евро. За это время он стал одним из символов клуба и мирового футбола.

В текущем сезоне 40-летний голкипер провёл 31 матч во всех турнирах, пропустил 30 мячей и 10 раз сохранил свои ворота "сухими".

