Новый Ямаль? 17-летний вундеркинд решил затмить звезду "Барселоны"

17-летний полузащитник "Црвены Звезды" Андрия Максимович заявил, что собирается доказать свое превосходство над звездным ровесником из "Барселоны" — Ламином Ямалем, передают Vesti.kz.

Очная дуэль талантливых футболистов может состояться уже сегодня, 6 ноября: в 4-м туре Лиги чемпионов сербская "Црвена Звезда" примет каталонскую "Барселону".

Сербский полузащитник также выразил надежду на то, что после матча они с Ямалем смогут обменяться футболками.

Интересный факт: 17-летний Максимович за свои выдающиеся технические навыки и впечатляющую скорость уже называют "Маленьким Месси".

Поэтому неудивительно, что несмотря на юный возраст Андрий считается одной из главных надежд сербского футбола.

В этом сезоне Андрия провел лишь три матча в чемпионате, но успел забить два гола и сделать две результативные передачи.

Его игра привлекла внимание таких топ-клубов, как "Ювентус", дортмундская "Боруссия", франкфуртский "Айнтрахт" и "Ливерпуль".

"Мини-Месси" также вошел в историю как четвертый самый молодой игрок, когда-либо дебютировавший за "Црвену Звезду".

Andrija Maksimović (17) scores his first goal for Zvezda from the penalty spot, after earning the penalty himself.



Not his first in senior football, though; he’s already scored nine previously for Grafičar, in Serbia’s second tier. pic.twitter.com/yN7At5Q9JQ