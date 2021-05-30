Невероятные эмоции футболистов. "Челси" показал раздевалку после победы в Лиге чемпионов

"Челси" в своих социальных сетях показал видео из раздевалки после победы в финале Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.
В финале, который прошел в португальском Порту, синие обыграли "Манчестер Сити" со счетом 1:0. Автором победного гола стал полузащитник Кай Хаверц на 42-й минуте.
На радостях команда вместе с главным тренером Томасом Тухелем залили всю раздевалку шампанским.
Boss. 🍾#ChelseaChampions #UCLFinal pic.twitter.com/sa5KHaBdJL— Champions of Europe 🏆 (@ChelseaFC) May 29, 2021
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