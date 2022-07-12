"Не сказка". В Венгрии высказались о дуэли с "Тоболом" в Лиге чемпионов

Капитан "Ференцвароша" Денес Дибуш перед повторным матчем с "Тоболом" в Лиге чемпионов обратился к фанатам и прокомментировал возможность серии пенальти, передает официальный сайт венгерского клуба.

Первый матч завершился вничью (0:0), а вторая игра состоится в Венгрии в ночь с 13 на 14 июля по времени Нур-Султана. Ранее о шансах высказался главный тренер Станислав Черчесов.

"Домашнее поле - это всегда большое преимущество, особенно если наши болельщики приходят в таком большом количестве, чтобы мы их слышали. Было хорошо быть здесь в понедельник, мы осмотрели поле, есть новый газон, к нему тоже нужно привыкнуть. Я видел, что новым игрокам очень понравился стадион. Мы с уверенностью ждем матча. Мы уверены, что у нас будет хороший вечер для наших болельщиков, - поделился футболист, а затем вспомнил о первом матче: - Игра могла пойти по любому сценарию.

Наша задача в среду будет заключаться в том, чтобы они ни на секунду не подумали, что у них есть реальный шанс продвинуться вперед. Мы должны играть агрессивно и решительно с первых минут. В выездном матче этого не произошло, нам не хватило возможностей, но в среду будет совсем другая встреча. Мы должны доказать, что дома мы лучшая команда".

Был поднят вопрос о том, что произойдет, если решение о выходе в следующий раунд дойдет до серии пенальти.

"Мы бы не обрадовались, если бы серия пенальти состоялась, но никогда не знаешь, что принесет матч. Если так получится, то так и поступить, никакой сказки. Если мы будем так прогрессировать во всех четырех турах, то так и выйдем в групповой этап", - заключил Дибуш.