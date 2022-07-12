Черчесов высказался о шансах "Тобола" в Лиге чемпионов

Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов высказался о продолжении противостояния с "Тоболом" в Лиге чемпионов, оценив шансы сторон на успех, передает официальный сайт венгерского клуба.

Первый матч завершился вничью (0:0), а вторая игра состоится в Венгрии в ночь с 13 на 14 июля по времени Нур-Султана.

"Начало сезона никогда не бывает легким. Наша подготовка была очень успешной, но нельзя забывать, что на прошлой неделе мы играли с чемпионом. Думаю, может быть преимущество у того, кто уже в игре, а казахстанцы уже в середине чемпионата. Мы не играли плохо неделю назад, но мы знаем, что нам нужно больше. Мы только на полпути к дуэли, и продолжение будет в среду", - подытожил тренер.

Следующий вопрос касался того, был ли проанализирован первый матч.

"Да! В понедельник мы отрабатывали защиту, а во вторник - атаку. Мы обсудили тактику в обоих случаях, надеемся, что сможем показать это в матче среды", - считает специалист.

После этого обсуждалась и четырехчасовая разница во времени, которая сейчас коснется казахстанской команды, поскольку время начала ответного матча будет в полночь по Казахстану.

"Не могу сказать, что лучше для нашего соперника. Нам тоже приходилось с этим сталкиваться, но у нас был план на все случаи жизни. Это не может быть явным преимуществом, все будет решаться на поле", - высказался российский тренер.

В венгерской среде в команде уже были видны черты стиля Черчесова, а что же на международной арене? Это был последний вопрос специалисту.

"Мы уже видели, как играет команда под моим руководством. Международный уровень требует немного другого. Если быть честным, то квалификации еще не представляют уровень BL. Вот почему мы хотим двигаться дальше. Хочу отметить, что речь идет не о команде Черчесова, а о "Ференцвароше". Мы должны быть там в среду!" - резюмировал Черчесов.