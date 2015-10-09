Назван победитель и точный счёт матча "Спортинг" - "Кайрат" в Лиге чемпионов

Российский портал Soccer365.ru сделал прогноз на матч первого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между лиссабонским "Спортингом" и алматинским "Кайратом", сообщают Vesti.kz.

"Спортинг" - "Кайрат": будет разгром?

По мнению источника, победителем в этом противостоянии выйдут хозяева.

"Спортинг" очень хочет продолжать наводить страх на своих оппонентов, однако немного сбавил ход. Поражение от "Порту" (1:2) вышло для "львов" обескураживающим, ведь яркое по меркам лиги нападение не смогло хотя бы единожды вскрыть оборону "драконов". Накануне удалось реабилитироваться с воспрявшим "Фамаликаном" (2:1), однако осадочек, как говорится, остался. "Спортинг" остается лидером чемпионата Португалии по эффективности на чужой половине поля и гарантированно возьмется осаждать ворота "Кайрата" как можно скорее. Гости в борьбе за чемпионство Казахстана потеряли и основного, и резервного голкипера. На фоне сложившихся обстоятельств, когда хочется грамотно распределить ресурсы на состязание в двух направлениях, ситуация крайне скверная. В премьер-лиге "желто-черные" все еще лидируют, но обходят "Астану" лишь на два очка, а в гостях их оборона сбоит гораздо чаще, поэтому на попытку что-либо противопоставить "Спортингу" может не хватит не только шансов, но и мотивации. Прогноз: 3-0", – пишет издание.

Матч "Спортинг" - "Кайрат" состоится в ночь с 18 на 19 сентября и пройдет в Лиссабоне (Португалия). Для алматинского клуба это первая в истории игра в основном этапе Лиги чемпионов.

"Кайрат" определился с составом на историческую Лигу чемпионов

Помимо "Спортинга" в общем этапе Лиги чемпионов "Кайрат" сыграет также с мадридским "Реалом", миланским "Интером" и лондонским "Арсеналом".

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

На общем этапе турнира алматинский клуб проведет 8 матчей (4 дома и 4 на выезде).

19 сентября: "Спортинг" - "Кайрат" (в 00:00)

30 сентября: "Кайрат" - "Реал" (в 21:45)

21 октября: "Кайрат" - "Пафос" (в 21:45)

6 ноября: "Интер" - "Кайрат" (в 01:00)

26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45)

9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)

20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)

29 января: "Арсенал" - "Кайрат" ( в 01:00).

УЕФА принял решение по домашнему стадиону "Кайрата" на Лигу чемпионов