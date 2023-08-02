"Нам забили, а мы нет". Бабаян объяснил вылет "Астаны" из Лиги чемпионов

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян высказался о поражении столичного клуба в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов от загребского "Динамо", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч в Астане завершился победой гостей со счетом 2:0. В первой игре хорваты победили - 4:0. Теперь "Астана" продолжит в Лиге Европы, где ее соперником по третьему квалификационному раунду будет болгарский "Лудогорец".

- Понятно, что тяжело было в этом противостояния. Особенно после первого матча. В психологическом плане испытывали давление, в первом тайме было видно. Мы планировали оказывать давление с самого начала. У нас было несколько моментов пару моментов в начале, тогда бы команда успокоилась. Ближе к 15 минуте мы отошли от своей игры, было энергозатратным давить с первых минут. У "Динамо" тоже было пару моментов, один из них они реализовали.

Вынужденная замена связанная с травмой Амановича позволила им создать еще несколько моментов. Мы играли вдесятером. Дотерпели до перерыва, сделали пару замен и поменяли схему - терять нам уже было нечего.

Построили игру, чтобы давить и не давать им пространства. К сожалению не смогли реализовать то количество моментов, которые мы создали во втором тайме. Я думаю, что за второй тайм и за игру в целом, не стыдно. Ребята бились и отдавались полностью, единственное чего не хватило - забитых голов.

Спасибо болельщикам за бешеную атмосферу. Жаль, что мы не смогли отплатить им хорошим результатом. Наверное не хватило хладнокровия и мастерства. Но факт в том, что нам забили, а мы нет - прокомментировал Бабаян.

- Правильно ли понимаю, что вы не довольно селекцией, если бы у вас был более сильный состав был бы результат?

- Не скажу, что у нас плохие футболисты. Команда хорошая, все стараются. Просто изначально мы планировали брать вообще других футболистов. Многие футболисты ушли, были действующие контракты. Хотели подписать под атакующую линию, центрального защитника. Не все получается, что планируешь. Что есть, то есть. Но ребята хорошие, не слабые. Здесь скорее связано с везением. Тот же Абат, который в сборной забивает. В сборной против Северной Ирландии он проявил хладнокровие, здесь не получилось.

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