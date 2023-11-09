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Новости спорта Лига чемпионов
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На дне: МЮ переписал историю в Лиге чемпионов

На дне: МЮ переписал историю в Лиге чемпионов
©instagram.com/manchesterunited/

Английский "Манчестер Юнайтед" установил антирекорд в Лиге чемпионов, сообщают Vesti.kz.

В 4-м туре группового этапа "манкунианцы" уступил "Копенгагену" - 3:4. При этом по ходу подопечные Эрика тен Хага вели со счетом 2:0 и 3:2.

Таким образом, "Манчестер Юнайтед" впервые в истории Лиги чемпионов проиграл в матче, имея по ходу встречи преимущество в два гола.

После четырех туров команда тен Хага занимает последнее мест в группе, набрав лишь 3 очка. "Бавария" с 12 баллами гарантировала себе место в плей-офф турнира. "Копенгаген" и "Галатасарай" набрали по 4 балла.

В четырех матчах "Манчестер Юнайтед" пропустил 11 голов. Во всех матчах ворота английского клуба защищал голкипер Андре Онана, появившийся в команде перед началом сезона-2023/24.

Хуже "красных дьяволов" на групповом этапе текущего розыгрыша Лиги чемпионов обороняются только "Антверпен" (14 пропущенных мячей) и "Селтик" (12). На одном уровне с английской командой выступают "Янг Бойз", также пропустившие 11 мячей за четыре тура.

Добавим, что "Юнайтед" проиграл 9 из 17 матчей в сезоне. Последний раз манкунианцы показали подобный результат в сезоне-1973/74, по итогам которого команда вылетела из АПЛ.

 

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Метки:
Манчестер Юнайтед Лига чемпионов
Лига чемпионов 2023/24 расписание игр

28 ноября

П1 1.52 X 4.57 П2 6.35
П1 2.01 X 3.73 П2 3.73

29 ноября

П1 2.84 X 3.59 П2 2.47
П1 1.77 X 4.06 П2 4.46
П1 1.34 X 5.77 П2 8.5
П1 1.53 X 4.57 П2 6.16
П1 3.39 X 3.84 П2 2.08
П1 2.1 X 3.79 П2 3.39

30 ноября

П1 1.27 X 6.77 П2 9.75
П1 1.47 X 4.98 П2 6.58
П1 1.69 X 4.2 П2 4.89
П1 2.33 X 3.69 П2 2.99
П1 2.55 X 3.5 П2 2.8
П1 1.58 X 4.37 П2 5.76

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