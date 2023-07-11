"Мы никого не боимся". Капитан "Астаны" - о противостоянии с "Динамо" в Лиге чемпионов

Капитан "Астаны" Абзал Бейсебеков поделился мыслями о старте еврокубковой кампании 2023/24. В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов его команде предстоит встретиться с соперниками из тбилисского "Динамо" (Грузия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

- Добрый вечер! Наша команда ждала этого матча с начала года, мы полностью готовы. Ждем завтра болельщиков, чтобы показать хорошую игру. Мы уже смотрели игру "Динамо". Многие из футболистов имеют европейский опыт, поэтому мы никого не боимся.

- Увидим ли мы вашу "пушку" в завтрашнем матче?

- Дай бог, думаю, завтра увидите. Кто знает (улыбается)?

- Для вас завтрашний матч может стать 20-м в Лиге чемпионов. Что скажете об этом?

- 20 матчей в Лиге чемпионов - это немного, но это опыт, и впереди еще есть время, чтобы показать себя.

Первый матч между "Астаной" и "Динамо" состоится завтра, 12 июля, в 20:00 по столичному времени, а ответная встреча пройдет через неделю, 19 числа. Ранее на вопросы журналистов ответил главный тренер сине-желтых Григорий Бабаян.

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