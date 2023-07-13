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Новости спорта Футбол Лига чемпионов

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"Много моментов не забили". Игрок "Астаны" - о дебюте в Лиге чемпионов в 34 года и жаре в столице

"Много моментов не забили". Игрок "Астаны" - о дебюте в Лиге чемпионов в 34 года и жаре в столице
©ФК "Астана"

Футболист "Астаны" Тимур Досмагамбетов высказался о результате домашнего матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против тбилисского "Динамо" из Грузии (1:1). Он отметил, что команде не удалось реализовать свои моменты, передает корреспондент Vesti.kz.

34-летний латераль появился на поле на 73-й минуте встречи, заменив французского легионера Фабьена Урегу. На тот момент счет на табло уже был 1:1.

- Вы один из самых опытных футболистов в команде, но только сегодня дебютировали в Лиге чемпионов. Каковы впечатления?

- Очень рад дебюту в Лиге чемпионов. Что могу сказать? Плохо, что вничью сыграли, но есть еще ответная игра, поэтому мы будем усердно готовиться. У нас есть еще неделя, еще ничего не решено.

- Не могу не спросить про уплотнившуюся конкуренцию на вашей позиции в связи с подписанием Яна Вороговского. Как это влияет на команду? При этом сегодня некоторое время вы провели на поле одновременно...

- Конкуренция - это всегда на благо команде. Если ты конкурируешь, то всегда прибавляешь. Никто из нас не боится конкуренции, мы все работаем на тренировках, а дальше выбор за тренером. Конкурируем только на поле, а за его пределами мы друзья. 

- Хочется спросить о жаре. Может быть, стоило сегодняшний матч перенести хотя бы на 10 часов вечера?

- Душно было обеим командам, и нам, и им. 

- Раньше, когда проводились матчи стартовых раундов квалификации еврокубков, никогда стадион не заполнялся так сильно. Было не больше 20 тысяч зрителей. Можно ли связать прогресс в этом направлении с последними успехами сборной Казахстана

- Конечно, после матчей сборной в стране есть футбольный ажиотаж. Думаю, что это пусть и небольшой, но футбольный бум. После матчей сборной и в чемпионате Казахстана прибавилось болельщиков, намного больше стало ходить. Посмотрите, в Шымкенте постоянно полный стадион. Это, во-первых, заслуга сборной, но и плюс интерес к футболу возрос. 

- Как можно охарактеризовать домашнюю ничью в первом матче? Все в порядке или же настроение внутри коллектива упало?

- Конечно, домашний матч мы хотели выиграть, тем более столько болельщиков пришло. Все нас поддерживали, гнали вперед. Но вы видели, что мы много моментов не забили. Но, как говорится, мы сыграли только первый тайм, дальше будет второй, и там видно будет.

Ответная встреча между командами пройдет 19 июля в столице Грузии - городе Тбилиси.

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Метки:
Футбол Лига чемпионов Астана ФК Грузия Казахстан Вороговский Ян Сборная РК по футболу

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