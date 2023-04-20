Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Комментарии

Милота от Гвардиолы: Пеп утешил бывшего игрока после матча Лиги чемпионов

Милота от Гвардиолы: Пеп утешил бывшего игрока после матча Лиги чемпионов
©

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поддержал футболиста "Баварии" Лероя Сане после ответного матча в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Немецкий клуб на своем поле сыграл вничью с "Сити" - 1:1 и по сумме двух игр остался за бортом турнира. Первый матч в Англии завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

После игры Гвардиола не смог пройти мимо плачущего Лероя Сане, которого, можно сказать, по-отцовски поддержал.

27-летний Сане выступал за "Манчестер Сити" в период 2016-2020 годов, после чего перешел в "Баварию".

Отметим, в полуфинале "Манчестер Сити" встретится с "Реалом". Игры пройдут 9 и 17 мая в Испании и Англии соответственно.

©UEFA

Лига чемпионов в самом разгаре! Заряжайте на лучшие матчи с Parimatch и получайте бонус до 150 000 тенге к первому пополнению.

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Гвардиола Хосеп Лига чемпионов Манчестер Сити Бавария

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 14:50
Лига чемпионов
©twitter.com/acmilan Получит ли Ибрагимович заветную медаль, если "Милан" победит в Лиге чемпионов?
Сегодня , 13:35
Лига чемпионов
© Милота от Гвардиолы: Пеп утешил бывшего игрока после матча Лиги чемпионов
Сегодня , 11:54
Лига чемпионов
©twitter.com/FCBayern В "Баварии" сделали заявление о смене тренера после вылета из Лиги чемпионов
Сегодня , 09:12
Лига чемпионов
©twitter.com/Inter/acmilan Полуфиналисты Лиги чемпионов сыграют исторические матчи
Сегодня , 07:57
Лига чемпионов
©twitter.com/FCBayern Тухель показал худший результат среди тренеров "Баварии" за 30 лет
Сегодня , 07:36
Лига чемпионов
©twitter.com/iMiaSanMia Тухель нашел виновного в вылете "Баварии" из Лиги чемпионов
Сегодня , 07:17
Лига чемпионов
©twitter.com/ManCity Гвардиола установил рекорд в Лиге чемпионов
Сегодня , 03:41
Лига чемпионов
©twitter.com/Inter_en Определились пары 1/2 финала Лиги чемпионов
Сегодня , 02:58
Лига чемпионов
©UEFA "Манчестер Сити" выбил "Баварию" из Лиги чемпионов
Сегодня , 02:55
Лига чемпионов
©twitter.com/Inter_en "Бенфика" зарубилась с "Интером", но вылетела из Лиги чемпионов
Вчера , 19:40
Лига чемпионов
© С верой в чудо: "Баварии" и "Бенфике" нужны крупные победы в ответных матчах
Вчера , 17:17
Лига чемпионов
© "Интер" - "Бенфика": прогноз от Айдына Кожахмета
Вчера , 13:39
Лига чемпионов
©twitter.com/en_sscnapoli Это похоже на бурный роман с сексом где попало - Уткин о вылете "Наполи" из Лиги чемпионов
Вчера , 09:00
Лига чемпионов
©twitter.com/ChelseaFC Лэмпард установил антирекорд за всю историю "Челси"
Вчера , 07:39
Лига чемпионов
©twitter.com/acmilan "Милан" повторил рекорд по полуфиналам Лиги чемпионов среди итальянских клубов
Вчера , 07:21
Лига чемпионов
©twitter.com/realmadrid Карим Бензема вошел в историю Лиги чемпионов
Вчера , 03:03
Лига чемпионов
©twitter.com/acmilan "Милан" выиграл итальянское дерби с "Наполи" и вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов
Вчера , 02:54
Лига чемпионов
©twitter.com/realmadrid "Реал" всухую выбил "Челси" и стал первым полуфиналистом Лиги чемпионов
18 апреля, 22:58
Лига чемпионов
©twitter.com/sscnapoli Фанаты "Наполи" потроллили "Милан" перед матчем Лиги чемпионов
18 апреля, 20:00
Лига чемпионов
© Лига чемпионов: отыграются ли "синие" в ответных матчах?
18 апреля, 16:45
Лига чемпионов
© "Наполи" - "Милан": прогноз от Айдына Кожахмета
18 апреля, 12:03
Лига чемпионов
©ФК "Реал" Анчелотти сделал громкое заявление о "Реале" перед ответным матчем ЛЧ с "Челси"
18 апреля, 08:29
Лига чемпионов
©twitter.com/ManCity Драка сплотит "Баварию" перед ответным матчем ЛЧ с "Манчестер Сити" - Гвардиола
17 апреля, 15:55
Лига чемпионов
©twitter.com/kepa_46 В "Челси" нашли виновного в поражении от "Реала"
17 апреля, 15:17
Лига чемпионов
©instagram.com/mancity Нам будет нелегко - Де Брюйне об ответной игре с "Баварией" в Лиге чемпионов
16 апреля, 14:31
Лига чемпионов
©twitter.com/SMane_Officiel Подравшийся в раздевалке Мане войдет в состав "Баварии" на ответный матч ЛЧ с "Манчестер Сити"
16 апреля, 12:00
Лига чемпионов
©instagram.com/mancity Едем туда, чтобы выйти в полуфинал - Гвардиола об ответном матче "Манчестер Сити" с "Баварией" в ЛЧ
15 апреля, 14:33
Лига чемпионов
©ФК "Бавария" В футболе нет ничего невозможного - Тухель о втором матче с "Сити" в Лиге чемпионов
15 апреля, 13:03
Лига чемпионов
©ФК "Реал" Я не знаю, кто станет полуфиналистом Лиги чемпионов - Анчелотти
14 апреля, 15:25
Лига чемпионов
©twitter.com/vinijr Чемпион мира назвал лучшего вингера после матча Лиги чемпионов

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus