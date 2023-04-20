© Милота от Гвардиолы: Пеп утешил бывшего игрока после матча Лиги чемпионов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поддержал футболиста "Баварии" Лероя Сане после ответного матча в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Немецкий клуб на своем поле сыграл вничью с "Сити" - 1:1 и по сумме двух игр остался за бортом турнира. Первый матч в Англии завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

После игры Гвардиола не смог пройти мимо плачущего Лероя Сане, которого, можно сказать, по-отцовски поддержал.

27-летний Сане выступал за "Манчестер Сити" в период 2016-2020 годов, после чего перешел в "Баварию".

Отметим, в полуфинале "Манчестер Сити" встретится с "Реалом". Игры пройдут 9 и 17 мая в Испании и Англии соответственно.

©UEFA

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