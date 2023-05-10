"Милан" - "Интер": где смотреть прямую трансляцию полуфинала Лиги чемпионов

В ночь с 10 на 11 мая на стадионе "Сан Сиро" состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором сойдутся итальянские "Милан" и "Интер", сообщают Vesti.kz.

Начало игры - в 01:00 по астанинскому времени. В прямом эфире миланское дерби покажет телеканал Qazsport.

Прямая трансляция на Qazsport

Напомним, на пути в полуфинал "Милан" по сумме двух матчей обыграл другую итальянскую команду - "Наполи" (2:1), а "Интер" выбил в четвертьфинале португальскую "Бенфику" (5:3).

Накануне в другой полуфинальной паре Лиги чемпионов мадридский "Реал" дома сыграл вничью с английским "Манчестер Сити" - 1:1. Ответная игра пройдет 17 мая в Манчестере.

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