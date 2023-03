Месси подвергся нападению после вылета ПСЖ из Лиги чемпионов

На аргентинского футболиста "Пари Сен-Жермена" Лионеля Месси напрыгнул болельщик после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией", передают Vesti.kz.

Секьюрити сработали оперативно и оттащили фаната от лидера французского клуба, ушедшего в подтрибунное помещение.

Отметим, что ПСЖ уступил 0:2 и по сумме двух игр остался за бортом турнира.

При этом Месси установил антирекорд.

Напомним, что ранее в четвертьфинал ЛЧ пробились английский "Челси" и португальская "Бенфика".

Messi initially automatically reaching to give the fan the hug that they want…..even in times like this. #Messi #ChampionsLeague #King pic.twitter.com/3I8Yyuewkb