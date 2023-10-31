Месси оценил шансы "Барселоны" на победу в Лиге чемпионов

Бывший нападающий "Барселоны" Лионель Месси высказался о шансах каталонского клуба в Лиге чемпионов, сообщают Vesti.kz.
"Я слежу за "Барсой". Это клуб, который я люблю и буду любить всю свою жизнь. У них отличная команда. Они готовы бороться за эту Лигу чемпионов. Я не сомневаюсь, что они являются кандидатами на титул. На них просто не нужно сильно давить", - приводит слова Месси Mundo Deportivo.
После трех туров "Барселона" с девятью очками возглавляет группу H. Следующий матч каталонцы проведут 7 ноября на выезде против донецкого "Шахтера" (3). Также в квартете выступают "Порту" (6) и "Антверпен" (0).
Кто бы выиграл "Золотой мяч" без Месси и Роналду. Опубликован список
36-летний Месси является воспитанником "Барселоны", за которую выступал с 2003 по 2021 год. Аргентинец выиграл с каталонской клубом 35 трофеев, в том числе стал стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.
Накануне Лео получил 8-й в карьере "Золотой мяч". Это абсолютный рекорд. Его ближайший преследователь - португалец Криштиану Роналду (пять "Золотых мячей").
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|Селтик
|23:45
|Шахтер Д
|Антверпен
|23:45
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29 ноября
|Фейеноорд
|Атлетико М
|02:00
|Барселона
|Порту
|02:00
|ПСЖ
|Ньюкасл Юнайтед
|02:00
|Милан
|Боруссия-09 Д
|02:00
|Янг Бойз
|Црвена Звезда
|02:00
|Манчестер Сити
|РБ Лейпциг
|02:00
|Галатасарай
|Манчестер Юнайтед
|23:45
|Севилья
|ПСВ Эйндховен
|23:45
|
30 ноября
|Бавария
|Копенгаген
|02:00
|Арсенал
|Ланс
|02:00
|Реал М
|Наполи
|02:00
|Брага Спортинг
|Унион
|02:00
|Бенфика
|Интер
|02:00
|Реал Сосьедад
|Зальцбург
|02:00