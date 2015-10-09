Мбаппе вне тренировки перед матчем с "Ман Сити": тревожный сигнал для "Реала"?

Килиан Мбаппе не появился на тренировке мадридского "Реала" накануне ключевого матча общего этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", сообщают Vesti.kz.

По данным журналиста Марио Кортегана, в соцсети X. По его данным, вне общей группы также работал полузащитник "сливочных" Эдуарду Камавинга.

Накануне стало известно, что Мбаппе получил перелом пальца руки, но сумел доиграть матч против "Сельты" (0:2).

‼️ Mbappe and Camavinga not training with the group @TheAthleticFC pic.twitter.com/qrhONTNsPi — Mario Cortegana (@MarioCortegana) December 9, 2025

Очная встреча "Реала" и "Манчестер Сити" состоится в ночь с 10 на 11 декабря и пройдёт на легендарном стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Обслуживать матч будет французский арбитр Клеман Тюрпен. Начало игры — в 01:00 по времени Казахстана.

Финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов запланирован на 30 мая 2026 года. Решающий поединок главного клубного турнира Европы примет "Пушкаш Арена" в Будапеште.

