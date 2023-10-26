Мбаппе побил рекорд легенды в Лиге чемпионов

Нападающий французского "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе установил рекорд в Лиге чемпионов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

По данный источника, Мбаппе - первый француз, забивший в восьми домашних матчах Лиги чемпионов УЕФА подряд. Таким образом, Килина превзошел легендарного Тьерри Анри, забившего семь голов подряд за "Арсенал" с марта 2001 по февраль 2002 года.

Кроме того, у Мбаппе 65 результативных действий в 64 матчах Лиги чемпионов: 42 гола и 23 ассиста.

Напомним, в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ разгромил "Милан" со счетом 3:0. Мбаппе в этой встрече отметился голом.

Мбаппе выступает за парижан с 2018 года. Контракт игрока с клубом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне француз принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив десять голов и результативную передачу.

Когда бой Шавката Рахмонова, Узбекистан рвется на чемпионат мира. Что произошло в мире спорта