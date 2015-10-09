Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Вчера 23:59
 

Мбаппе "номинировали" на "Золотой мяч" после хет-трика "Кайрату" в ЛЧ

  Комментарии

Мбаппе "номинировали" на "Золотой мяч" после хет-трика "Кайрату" в ЛЧ Килиан Мбаппе перед матчем "Кайрат" - "Реал". ©Vesti.kz/Болат Айтмолда

Форварда мадридского "Реала" и капитана сборной Франции Килиана Мбаппе назвали главным фаворитом на "Золотой мяч" после его хет-трика в ворота алматинского "Кайрата" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов, передаёт Vesti.kz.

Один из крупнейших футбольных пабликов 433 отметил впечатляющую статистику француза в нынешнем сезоне:

"15 голов + 2 голевые передачи в 11 матчах за клуб и сборную! 5/5 — 100-процентая реализация пенальти. "Золотой мяч"-2026?", — пишут авторы в сети.

Напомним, встреча в Алматы завершилась разгромом хозяев — "Реал" одержал победу со счётом 5:0.

Отметим, что Мбаппе выступает за "королевский клуб" с лета 2024 года. Тогда он на правах свободного агента покинул французский "Пари Сен-Жермен". В дебютном сезоне он сразу же стал лучшим бомбардиром Ла Лиги и забрал "Золотую бутсу" Европы, забив больше всех в топ-5 лигах.

Добавим также, что в голосовании на "Золотой мяч"-2025 Килиан занял 7-е место. Следующее вручение престижной награды состоится в сентябре 2026-го.


Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 2 2 0 0 7-1 6
2 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
3 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
4 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
5 Брюгге 2 1 0 1 5-3 3
6 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
7 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
8 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
9 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
10 Интер 1 1 0 0 2-0 3
11 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
12 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
13 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Аталанта 2 1 0 1 2-5 3
16 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
17 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
18 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
19 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
20 Байер 1 0 1 0 2-2 1
21 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
22 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
23 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
26 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
27 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
28 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Челси 1 0 0 1 1-3 0
31 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
32 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
33 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
34 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Кайрат 2 0 0 2 1-9 0

