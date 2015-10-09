Мбаппе "номинировали" на "Золотой мяч" после хет-трика "Кайрату" в ЛЧ

Форварда мадридского "Реала" и капитана сборной Франции Килиана Мбаппе назвали главным фаворитом на "Золотой мяч" после его хет-трика в ворота алматинского "Кайрата" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов, передаёт Vesti.kz.

Один из крупнейших футбольных пабликов 433 отметил впечатляющую статистику француза в нынешнем сезоне:

"15 голов + 2 голевые передачи в 11 матчах за клуб и сборную! 5/5 — 100-процентая реализация пенальти. "Золотой мяч"-2026?", — пишут авторы в сети.

Напомним, встреча в Алматы завершилась разгромом хозяев — "Реал" одержал победу со счётом 5:0.

Отметим, что Мбаппе выступает за "королевский клуб" с лета 2024 года. Тогда он на правах свободного агента покинул французский "Пари Сен-Жермен". В дебютном сезоне он сразу же стал лучшим бомбардиром Ла Лиги и забрал "Золотую бутсу" Европы, забив больше всех в топ-5 лигах.

Добавим также, что в голосовании на "Золотой мяч"-2025 Килиан занял 7-е место. Следующее вручение престижной награды состоится в сентябре 2026-го.