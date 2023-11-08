Мбаппе назвал главную задачу ПСЖ после поражения от "Милана" в ЛЧ

Форвард "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе прокомментировал поражение своей команды в выездном матче с "Миланом" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Волевой победой закончился матч "Милана" и ПСЖ в Лиге чемпионов

"Это поражение, второе поражение на выезде, проигрывать всегда нелегко, мы разочарованы. Мы упустили много моментов и постараемся все наверстать дома против "Ньюкасла".

Трудности в гостевых матчах? Я не знаю. Мы разочарованы, мы пытались приложить все усилия, чтобы победить, но этого не произошло.

Мы старались забить второй гол, но они это сделали раньше нас, и тогда мы попытались среагировать, но, на самом деле, было уже слишком поздно.

Теперь наша задача - выиграть следующий матч с "Ньюкаслом". Это самая главная цель на данный момент", - приводит его слова RMC Sport.