Мбаппе назвал главную задачу ПСЖ после поражения от "Милана" в ЛЧ

Форвард "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе прокомментировал поражение своей команды в выездном матче с "Миланом" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.
Волевой победой закончился матч "Милана" и ПСЖ в Лиге чемпионов
"Это поражение, второе поражение на выезде, проигрывать всегда нелегко, мы разочарованы. Мы упустили много моментов и постараемся все наверстать дома против "Ньюкасла".
Трудности в гостевых матчах? Я не знаю. Мы разочарованы, мы пытались приложить все усилия, чтобы победить, но этого не произошло.
Мы старались забить второй гол, но они это сделали раньше нас, и тогда мы попытались среагировать, но, на самом деле, было уже слишком поздно.
Теперь наша задача - выиграть следующий матч с "Ньюкаслом". Это самая главная цель на данный момент", - приводит его слова RMC Sport.
С турнирным положением команд в группе F можно ознакомиться здесь.
28 ноября сыграют ПСЖ - "Ньюкасл", "Милан" - "Боруссия Дортмунд".
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