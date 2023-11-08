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Новости спорта Лига чемпионов
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Волевой победой закончился матч "Милана" и ПСЖ в Лиге чемпионов

Волевой победой закончился матч "Милана" и ПСЖ в Лиге чемпионов
©twitter.com/acmilan

"Милан" одержал волевую победу над "Пари Сен-Жерменом" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца", завершилась со счетом 2:1. Первыми успеха добились гости усилиями Милана Шкриньяра на 9-й минуте. На это хозяева ответили точными ударами Рафаэля Леау и Оливье Жиру на 12-й и 50-й минутах соответственно.

В другом матче группы "Боруссия Дортмунд" на своем поле обыграла "Ньюкасл" - 2:0.

В квартете F сложилась такая турнирная ситуация: "Боруссия Дортмунд" (7 очков), ПСЖ (6), "Милан" (5), "Ньюкасл" (4).

Как видно, после четвертого тура все четыре команды имеют шансы на выход в плей-офф ЛЧ.

28 ноября сыграют ПСЖ - "Ньюкасл", "Милан" - "Боруссия Дортмунд".

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П1 1.69 X 4.2 П2 4.89

30 ноября


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