"Манчестер Сити" не боится "Реала" - Бернарду Силва

Португальский полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва заявил, что английский клуб не боится мадридского "Реала" перед полуфинальными матчами Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Год назад "Реал Мадрид" в полуфинале Лиги чемпионов обыграл команду Пепа Гвардиолы по сумме двух матчей со счетом 6:5, а затем с минимальным счетом выиграл "Ливерпуль" в финале.

"Да, мы их очень уважаем, но совсем не боимся. Почему мы должны их бояться? Мы постараемся сохранить набранный за два месяца импульс, чтобы уверенно обыграть их. При этом мы помним, что они выиграли Лигу чемпионов в прошлом сезоне не без причины", - цитирует Бернарду Силва Daily Mail.

"Дело не в эмблеме. Она тут ни при чем. Дело в игроках, которые выходят на поле. Если бы у "Мадрида" не было Модрича, Крооса, Винисиуса, Бензема - и я могу перечислить весь состав, - то они бы ничего не выиграли, потому что футболка не добивается побед сама по себе. Было бы глупо не уважать их, но у нас есть цель, при том, что мы проиграли в прошлом году в сложных обстоятельствах. На этот раз мы постараемся сделать сделать все по-другому", - добавил он.

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