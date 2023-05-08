Уэйн Руни: "Ман Сити" уничтожит "Реал Мадрид"

Бывший форвард сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни уверен, что "Манчестер Сити" уверенно обыграет "Реал" и выйдет в финал Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

В своей колонке для The Times он поделился ожиданиями от игры "Манчестер Сити" против мадридского "Реала", которая должна состояться в ночь со вторника на среду по времени Астаны.

"Манчестер Сити" не только обыграет "Реал" в полуфинале Лиги чемпионов, но и собирается их уничтожить. Конечно, я могу ошибаться, но я думаю, что "Сити" находится на другом уровне. Никогда нельзя исключать команду с опытом и историей вроде "Реала", но я бы не стал на них ставить. Думаю, это год "Сити". С самого начала сезона я чувствовал, что это будет кампания, в которой Пеп Гвардиола наконец-то покорит Европу с "Сити". Футбол, в который его команда играет в последние месяцы, и то, как они достигают пика в нужное время, только подтверждает эту мысль Год назад "Реал" нокаутировал "Сити", но сейчас динамика другая. "Сити" лучше обороняются и являются более терпеливой командой, но самое большое изменение - это Эрлинг Холанд", - написал Руни в своей колонке.

Уэйн Руни считает, что вряд ли какой-либо центральный защитник в мире сможет остановить Холанда, учитывая скорость и силу, которые показывает норвежец в последних играх.

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