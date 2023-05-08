Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Комментарии

Уэйн Руни: "Ман Сити" уничтожит "Реал Мадрид"

Уэйн Руни: "Ман Сити" уничтожит "Реал Мадрид"
©instagram.com/waynerooney

Бывший форвард сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни уверен, что "Манчестер Сити" уверенно обыграет "Реал" и выйдет в финал Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

В своей колонке для The Times он поделился ожиданиями от игры "Манчестер Сити" против мадридского "Реала", которая должна состояться в ночь со вторника на среду по времени Астаны.

"Манчестер Сити" не только обыграет "Реал" в полуфинале Лиги чемпионов, но и собирается их уничтожить. Конечно, я могу ошибаться, но я думаю, что "Сити" находится на другом уровне. Никогда нельзя исключать команду с опытом и историей вроде "Реала", но я бы не стал на них ставить. Думаю, это год "Сити".

С самого начала сезона я чувствовал, что это будет кампания, в которой Пеп Гвардиола наконец-то покорит Европу с "Сити". Футбол, в который его команда играет в последние месяцы, и то, как они достигают пика в нужное время, только подтверждает эту мысль Год назад "Реал" нокаутировал "Сити", но сейчас динамика другая. "Сити" лучше обороняются и являются более терпеливой командой, но самое большое изменение - это Эрлинг Холанд", - написал Руни в своей колонке.

Уэйн Руни считает, что вряд ли какой-либо центральный защитник в мире сможет остановить Холанда, учитывая скорость и силу, которые показывает норвежец в последних играх.

Лига чемпионов в самом разгаре! Заряжайте на лучшие матчи с Parimatch и получайте бонус до 150 000 тенге к первому пополнению.

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Лига чемпионов Руни Уэйн Манчестер Сити Реал Мадрид

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 15:48
Лига чемпионов
©instagram.com/bernardocarvalhosilva "Манчестер Сити" не боится "Реала" - Бернарду Силва
Сегодня , 15:13
Лига чемпионов
©instagram.com/waynerooney Уэйн Руни: "Ман Сити" уничтожит "Реал Мадрид"
Вчера , 14:20
Лига чемпионов
©twitter.com/acmilan Главный тренер "Милана" высказался о предстоящем матче с "Интером" в Лиге чемпионов
Вчера , 13:45
Лига чемпионов
©ФК "Реал" Куртуа поддержал Анчелотти перед стартом "Реала" в полуфинале Лиги чемпионов
6 мая, 15:19
Лига чемпионов
©UEFA.com Президент "Наполи" назвал главную причину вылета из Лиги чемпионов
5 мая, 18:10
Лига чемпионов
©twitter.com/ChelseaFC "Челси" впервые за семь лет остался без еврокубков
5 мая, 10:45
Лига чемпионов
©twitter.com/CalcioFinanza Мы скучаем по Лиге чемпионов - президент "Наполи" о Скудетто
4 мая, 13:40
Лига чемпионов
©twitter.com/ManCity Гвардиола посоветовал фанатам "Арсенала" радоваться попаданию в Лигу чемпионов
3 мая, 15:20
Лига чемпионов
©twitter.com/Arsenal Мы попали в ЛЧ за шесть туров до конца - Микель Артета о сезоне "Арсенала"
3 мая, 14:18
Лига чемпионов
©twitter.com/ManUtd "Проблемы с Роналду в прошлом". Оценены шансы "МЮ" выиграть АПЛ и ЛЧ
2 мая, 14:01
Лига чемпионов
©twitter.com/ManCity "Их в жизни не обыграют". Назван единственный клуб, способный помешать "Манчестер Сити"
2 мая, 13:29
Лига чемпионов
©twitter.com/FCBarcelona В "Барселоне" высказались о сезоне на фоне выступлений "Реала"
2 мая, 11:49
Лига чемпионов
©instagram.com/leomessi УЕФА "занизил" успехи Месси. Фанаты в недоумении
1 мая, 14:50
Лига чемпионов
©UEFA Назван первый финалист Лиги чемпионов
1 мая, 13:35
Лига чемпионов
©ra.am Лидер "Интера" поделился настроем перед полуфиналом ЛЧ c "Миланом"
30 апреля, 18:06
Лига чемпионов
©instagram.com/mancity Гвардиола высказался о важности АПЛ перед Лигой чемпионов
30 апреля, 12:20
Лига чемпионов
©ФК "Челси" Ситуация накаляется? Ряду игроков "Челси" сократят зарплату с нового сезона
29 апреля, 14:47
Лига чемпионов
©twitter.com/FabrizioRomano "Этот сезон запомнят за 7:0 с "Манчестер Юнайтед". Клопп - о результатах "Ливерпуля" и Лиге Европы
29 апреля, 13:03
Лига чемпионов
©https://twitter.com/realmadrid Лука Модрич получил травму и рискует пропустить матч "Реала" с "Манчестер Сити"
28 апреля, 15:29
Лига чемпионов
©twitter.com/ManCity "Пантеон величайших". "Манчестер Сити" предрекают славную историю
28 апреля, 11:42
Лига чемпионов
©twitter.com/acmilan "Это было бы мечтой для всех". Шевченко пожелал "Милану" выйти в финал Лиги чемпионов
27 апреля, 14:40
Лига чемпионов
©instagram.com/rioferdy5 Они могут вытащить матч из ничего - Фердинанд о противостоянии "Сити" и "Реала" в Лиге чемпионов
27 апреля, 08:23
Лига чемпионов
©twitter.com/ChelseaFC "Челси" потерял шансы на попадание в Лигу чемпионов
25 апреля, 22:56
Лига чемпионов
©УЕФА Матчи Лиги чемпионов в США? Президент УЕФА сделал интригующее заявление
25 апреля, 21:58
Лига чемпионов
©twitter.com/juventusfcen "Ювентусу" грозит исключение из еврокубков. Подробности
25 апреля, 18:22
Лига чемпионов
©twitter.com/UEFAcom Победитель Лиги чемпионов оценил шансы "Интера" и "Милана"
25 апреля, 15:55
Лига чемпионов
©UEFA "Астана", "Атлетико", "Бенфика" и "Галатасарай". Кто из игроков этих клубов остался в команде с 2015-го?
24 апреля, 19:15
Лига чемпионов
©Realmadrid.com Легенда сборной Италии сделал неожиданное признание о "Реале" перед матчами Лиги чемпионов
24 апреля, 17:38
Лига чемпионов
©twitter.com/acmilan В "Милане" сделали заявление о матче с "Интером" в Лиге чемпионов
23 апреля, 19:02
Лига чемпионов
©ФК "Челси" "Челси" призвали избавиться от Лэмпарда после провала в Лиге чемпионов

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus