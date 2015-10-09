В "Ливерпуле" озвучили главную задачу после вылета из Лиги чемпионов

Защитник английского "Ливерпуля" Ибраима Конате подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с французским "Пари Сен-Жерменом", сообщают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле и завершилась со счётом 2:0 в пользу парижан.

Конате признал, что поражение разочаровывает, однако подчеркнул, что парижский клуб сейчас выглядит даже сильнее, чем в прошлом сезоне.

"У ПСЖ было много моментов дома, и они дважды забили, но мы знали, что можем сделать что-то особенное на "Энфилде". Мы создали много моментов здесь, но дважды пропустили. Это печально. Но таков футбол. ПСЖ сейчас даже сильнее, чем в прошлом сезоне, и показать такую ​​игру против них… Мы проиграли, но нужно отталкиваться от этого и понимать, на каком уровне мы можем быть", - приводит слова Конате официальный сайт УЕФА.

Также защитник напомнил, что для "Ливерпуля" участие в Лиге чемпионов является обязательной задачей.

"Участие в Лиге чемпионов — минимальное требование для "Ливерпуля". У нас осталось шесть игр. Мы знаем, насколько трудна английская Премьер-лига, но мы должны выложиться на полную, чтобы попасть в следующую Лигу чемпионов", - добавил Конате.

Добавим, что ПСЖ обыграл "Ливерпуль" по сумме двух матчей с общим счётом 4:0 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары "Реал" - "Бавария".

В чемпионате Англии "Ливерпуль" идёт на пятом месте, дающем место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

