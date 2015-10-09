Лига чемпионов закончилась для "Кайрата" раньше всех: подробности

"Кайрат" стал первым клубом, который лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/26, сообщают Vesti.kz.

В матче седьмого тура "желто-черные" уступили на своем поле бельгийскому "Брюгге" (1:4).

Алматинцы по итогам семи матчей набрали одно очко и уже точно утратили даже теоретические шансы попасть в число первых 24-х команд турнирной таблицы, которые продолжат борьбу далее.

"Кайрат" занимает последнее, 36-е место. Столько же у испанского "Вильярреала", который обходит "Кайрат" лишь под дополнительным показателям. Испанцы, сыгравшие шесть матчей, еще сохраняют математические шансы.

В заключительном туре, "Кайрат" сыграет на выезде с лидером общего этапа турнира лондонским "Арсеналом". Игра в Англии пройдет в ночь с 28 на 29 января.

Напомним, те команды, которые займут места с 1-го по 8-е включительно, гарантируют место в 1/8 финала турнира. Команды, которые финиширует на местах с 9-го по 24-е, сыграют в стыковых матчах, то есть в 1/16 финала.

