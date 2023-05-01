Лидер "Интера" поделился настроем перед полуфиналом ЛЧ c "Миланом"

Полузащитник "Интера" Генрих Мхитарян прокомментировал победу над "Лацио" (3:1) в 32-м туре серии А и высказался о предстоящих матчах против "Милана" в полуфинале Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.

"Мы выиграли невероятный матч, это придаст нам уверенности. "Лацио" – сильная команда, но мы показали, что готовы бороться до конца. Впереди еще два матча, а потом мы подумаем о матче с "Миланом". Это будут сложные игры, но мы сделаем все, чтобы попасть в финал Лиги чемпионов", – цитирует Мхитаряна DAZN.

Первый матч полуфинала ЛЧ между "Миланом" и "Интером" состоится 10 мая. В другой паре встретятся "Манчестер Сити" и "Реал".

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