"Это было бы мечтой для всех". Шевченко пожелал "Милану" выйти в финал Лиги чемпионов

Известный украинский тренер Андрей Шевченко пожелал "Милану" выйти в финал Лиги чемпионов. Ранее он сам играл за этот итальянский клуб. По его мнению, команда может завоевать трофей в нынешнем сезоне.

"Милан" выигрывал главный клубный турнир планеты семь раз. В последний раз - в 2007 году.

"Определенно, "Милан" может повторить историю. Определяющими игроками могут стать Леау, Тонали или Жиру. Браим Диас и Тео Эрнандес также проводят отличный сезон. Я хотел бы увидеть "Милан" в финале, это было бы мечтой для всех", - цитирует Шевченко AllMilan.it.

Напомним, "Милан" дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где его ждет итальянское дерби с "Интером". Матчи пройдут 10 и 16 мая. В другой паре встречаются английский "Манчестер Сити" и мадридский "Реал".

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