Лига чемпионов
Сегодня 11:21
 

Лидер "Баварии" уделал Лионеля Месси и вошёл в историю

Форвард мюнхенской "Баварии" и капитан сборной Англии по футболу Харри Кейн побил рекорд легендарного аргентинского футболиста - Лионеля Месси, передают Vesti.kz.

Кейн побил рекорд праймового сезона Месси в "Барселоне"

В матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов против кипрского "Пафоса" Кейн, оформив дубль, довёл свои результативные действия в сезоне до 20 (17 голов и 3 ассиста), став самым быстрым игроком в истории, достигшим этой отметки с начала сезона (742 минуты). Ранее аналогичного результата достигал лишь Месси, когда в 2012 году выиграл "Золотой мяч", однако аргентинцу для этого потребовалось 749 минут.

Капитан Англии уже опередил таких звёзд, как Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе и Криштиану Роналду. В Бундеслиге он единственный игрок среди топ-5 европейских лиг с двойкой цифр по голам, опережая Холанда и Мбаппе, у которых по 8 результативных действий.

Кейна "номинировали" на "Золотой мяч"-2026

Эксперты отмечают, что с учётом текущей формы и возможных трофеев в сезоне Харри Кейн может серьёзно претендовать на "Золотой мяч"-2026 года или на приз Герда Мюллера, вручаемый лучшему нападающему мира.

Напомним, в прошлом сезоне Кейн выиграл Бундеслигу, забив 41 гол и отдав 14 результативных передач в 51 матче, что принесло ему 13-е место в рейтинге "Золотого мяча" 2025 года.

