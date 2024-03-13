Левандовски вошел в историю Лиги чемпионов. Круче только Роналду и Месси

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски помог каталонскому выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

На стадии 1/8 финала "сине-гранатовые" переиграли итальянский "Наполи" с общим счетом 4:2 по сумме двух матчей (1:1 и 3:1). Левандовски забил по голу в каждой игре.

Гол в ответной встрече стал для поляка 94-м в Лиге чемпионов. С этим результатом Левандовски занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории этого турнира. Больше него забили только Криштиану Роналду (141) и Лионель Месси (129).

Кроме того, Левандовски впервые забил за "Барселону" в двух матчах Лиги чемпионов подряд.

Теперь в активе Левандовски 13 забитых мячей в последних 13 матчах в рамках плей-офф Лиги чемпионов. До перехода в "Барселону" форвард регулярно отличался в составе "Баварии", за которую выступал с 2014 по 2022 год.

Всего за карьеру в плей-офф ЛЧ поляк забил 32 гола. Это четвертый лучший результат в истории после Роналду (67), Месси (49) и Карима Бензема (34).