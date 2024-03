"Барса" сотворила историю и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, в матче "Арсенала" все решили пенальти

Футбольные клубы "Барселона" и "Арсенал" по итогам ответных матчей пробились в 1/4 финала Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

"Барселона" на своем поле обыграла "Наполи" - 3:1 (результат первой игры - 1:1). В составе победителей отличились Фермин Лопес (15-я минута), Жоау Канселу (17-я) и Роберт Левандовски (83-я). У проигравших один мяч отыграл Амир Ррахмани (30-я).

Стоит сказать, что матч получился зрелищным, а его итог предопределили два быстрых гола каталонцев. В стартовом составе "Барселоны" вышли 16-летний Ламин Ямаль и 17-летний Пау Кубарси. Ранее ни один клуб в истории турнира не выставлял в старте более одного игрока моложе 18 лет.

"Наполи" же потерпел первое поражение под руководством нового главного тренера Франческо Кальцоны.

"Арсенал" дома оказался сильнее "Порту" - 1:0 (результат первой игры - 0:1). Гол в активе Леандро Троссара (41-я). Ответная встреча, как и первая, получилась осторожной и закрытой. Поэтому сильнейшего пришлось выявлять в серии пенальти, эту лотерею выиграли "канониры" - 4:2. Вратарь "Арсенала" Давид Райя не позволил себя переиграть Венделлу и Вендерсону Галено. Как итог, подопечные Микеля Артеты не без труда прошли в следующий раунд турнира.

Ранее в четвертьфинал вышли "Пари Сен-Жермен", "Реал", "Бавария" и "Манчестер Сити".

