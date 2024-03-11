Футболистам "Наполи" пообещали 10 миллионов за победу над "Барселоной"

Футболистам "Наполи" было обещано десять миллионов евро за проход в 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz. В ответном матче 1/8 финала итальянский клуб сыграет на выезде с "Барселоной".

По информации La Gazzetta dello Sport президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис готов выплатить игрокам эту сумму за успех в двухматчевом противостоянии.

Ответный матч пройдет в Барселоне в ночь с 11 на 12 марта. Игра начнется в 01:00 по времени Астаны. Первая игра завершилась со счетом 1:1.

Также отмечается, что выход "Наполи" в четвертьфинал Лиги чемпионов почти гарантирует команде место на клубном чемпионате мира 2025 года и, как следствие, 50 миллионов евро за участие в обновленном соревновании ФИФА. Турнир, в котором примут участие 32 команды, пройдет летом следующего года в США.