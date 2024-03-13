"Барселона" вошла в историю Лиги чемпионов: подробности

"Барселона" объявила состав на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Наполи", сообщают Vesti.kz.

В числе 11 игроков, которые начнут встречу с первых минут в стартовом составе сыграют 16-летний Ламин Ямаль и 17-летний Пау Кубарси.

По информации Opta ранее ни один клуб в истории турнира не выставлял в стартовом составе более одного игрока моложе 18 лет.

Встреча в Барселоне начнется в 01:00 по времени Астаны. В первой встрече была зафиксирована ничья - 1:1.