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В Лиге чемпионов грядет революционное изменение

В Лиге чемпионов грядет революционное изменение
©twitter.com/ChampionsLeague

Начиная со следующего сезона процедуру жеребьевки Лиги чемпионов будет проводить компьютер, сообщают Vesti.kz.

В предстоящем сезоне в основной стадии Лиги чемпионов впервые будут выступать 36 команд вместо прежних 32. Теперь традиционное деление на группы будет заменено другим форматом - клубы будут представлены в единой турнирной таблице и проведут по восемь матчей, вместо шести как прежде.

Отмечается, что новый формат жеребьевки Лиги чемпионов требовал бы нескольких часов времени, поэтому введено использование компьютера с искусственным интеллектом для проведения этой процедуры.

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Метки:
Лига чемпионов Футбол

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