В Лиге чемпионов грядет революционное изменение

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Начиная со следующего сезона процедуру жеребьевки Лиги чемпионов будет проводить компьютер, сообщают Vesti.kz.
В предстоящем сезоне в основной стадии Лиги чемпионов впервые будут выступать 36 команд вместо прежних 32. Теперь традиционное деление на группы будет заменено другим форматом - клубы будут представлены в единой турнирной таблице и проведут по восемь матчей, вместо шести как прежде.
Отмечается, что новый формат жеребьевки Лиги чемпионов требовал бы нескольких часов времени, поэтому введено использование компьютера с искусственным интеллектом для проведения этой процедуры.
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