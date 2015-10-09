Левандовски уделал Роналду в Лиге чемпионов и приблизился к рекорду Месси

Нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Польши по футболу Роберт Левандовски отметился новым достижением в Лиге чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Это произошло в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с чешской "Славией" (4:2), в котором форвард отметился голом.

Для Левандовски это 16-й сезон в Лиге чемпионов, в котором он забивает. По этому показателю он сравнялся с Криштиану Роналду, Райаном Гиггзом, Раулем и Томасом Мюллером.

Больше таких сезонов только у Лионеля Месси и Карима Бензема – у обоих по 18.

Кроме того, "Славия" стала 39 клубом, которому польский нападающий забивал в рамках Лиги чемпионов. Тем самым Левандовски обошёл Роналду - португалец забивал в ворота 38 разных команд.

Больше только у Месси - аргентинец поразил ворота 40 разных команд в Лиге чемпионов.

Добавим, что "Барселона" гарантировала себе участие в плей-офф Лиги чемпионов. Подробности - тут.

Левандовски выступает за "Барселону" с 2022 года. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 2026 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и две результативные передачи.

