Лэмпард установил антирекорд за всю историю "Челси"

Фрэнк Лэмпард стал первым в истории "Челси" тренером, проигравшим все четыре первых матча во главе команды во всех турнирах, передают Vesti.kz со ссылкой на Squawka Football.

Ранее лондонский клуб уступил в английской премьер-лиге (АПЛ) "Вулверхэмптону" (0:1), "Брайтону" (1:2), а также дважды проиграл "Реалу" (0:2, 0:2) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Общая безвыигрышная серия "Челси" достигла семи матчей (два ничейных результата и пять поражений).

6 апреля Лэмпард во второй раз был назначен на пост главного тренера "Челси", подписав с клубом контракт до конца текущего сезона. "Синих" он тренировал в период 2019-2021 годов.

Добавим, что "Реал" в полуфинале сыграет с сильнейшим другой четвертьфинальной пары "Манчестер Сити" - "Бавария".

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